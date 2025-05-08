Часто механизм подключения и отключения этих услуг носит непрозрачный характер

Как сообщает издание «Известия», российские банки, как крупные, так и мелкие, массово подключают своим клиентам различные платные услуги. Часто процесс подключения и отключения таких услуг носит непрозрачный характер — человек может в течение нескольких месяцев не подозревать, что у него списываются денежные средства, например, за SMS-уведомления об операциях.

Журналисты подчеркивают, что на тематических ресурсах и в социальных сетях россияне жалуются на списания средств со стороны различных финансово-кредитных учреждений. Как утверждают пользователи, прямого согласия на эти списания и подключение платных услуг они не давали.

В СМИ отмечают, что принятая большинством российских банков практика в наивысшей степени несправедлива по отношению к пожилым клиентам, которые в силу возраста и часто не самой высокой технической грамотности нередко не могут оперативно заметить и самостоятельно отключить навязанные им платные услуги. А еще в некоторых банках прямо заявляют гражданам, что без подключения платных услуг им не дадут кредит или не оформят кредитную карту.

«Известия» направили в ряд банков запросы о негативно оцениваемых клиентами практиках, однако в большинстве учреждений не ответили журналистам. Как пояснил экономист Алексей Кричевский, описанная тенденция для банков является эффективной возможностью заработка. Вероятно, даже если из 100 человек, у которых спишут деньги, 10 возмутятся и потребуют их вернуть, компания может «пойти навстречу». Все как в том анекдоте — «не прокатило». При этом в ЦБ уточняют, что банки не имеют права заранее проставлять галочки о согласии на подключение платных услуг за клиента. В случае незаконных действий со стороны организаций граждане могут обращаться в Банк России и Роспотребнадзор, а также правоохранительные органы.