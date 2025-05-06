Hyundai решила начать использовать человекоподобных роботов Atlas на своем заводе Metaplant America в Джорджии.

Как сообщают СМИ, автомобилестроительная компания Hyundai приняла решение использовать гуманоидных роботов Atlas на своей фабрике в Джорджии, и планирует закупить несколько десятков тысяч штук. Эти роботы, разработанные компанией Boston Dynamics, могут выполнять на производстве большинство задач, обычно делегируемых работникам-людям.

Hyundai уже использует на своих фабриках роботов для выполнения некоторых производственных задач, и планирует значительно расширить их штат, оптимизировав при этом рабочие процессы и повысив эффективность выпуска продукции. Максимальная автоматизация производства является частью плана инвестиций Hyundai в США, на реализацию которого выделен 21 миллиард долларов.

Цель автопроизводителя — нарастить выпуск легковых транспортных средств на территории США до 1,2 миллиона штук в год — для сравнения, в 2024 году компании удалось произвести в Америке около 700 тысяч машин. Если достичь обозначенного показателя на первом этапе не удастся, фирма рассмотрит вариант увеличения объемов выпуска продукции на фабрике в Алабаме.