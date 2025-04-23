С начала 2025 года также уже произошло 67 случаев публикации крупных утечек из российских компаний

Как рассказал СМИ эксперт в области информационной безопасности, технический директор компании F6 Никита Кислицын, за последние несколько лет в открытый доступ попали различные сведения о почти всех экономически активных гражданах России. Чаще всего персональные и другие чувствительные данные оказываются в сети в результате утечек баз у бизнеса. Например, такие утечки допускали логистическая компания «СДЭК», сервис доставки продуктов «Яндекс.Еда» и сеть медлабораторий Гемотест».

Кислицын отметил, что за неполные 4 месяца 2025 года уже зафиксировано 67 случаев публикации крупных утечек из баз отечественных компаний. Общая сумма строк в слитых базах данных — более 100 миллионов. Как отмечают другие специалисты, введение оборотных штрафов за повторные утечки данных привело к небольшому улучшению ситуации, но одной из ключевых проблем остается низкая культура информационной безопасности в большинстве компаний. Именно человеческий фактор чаще всего является главной уязвимостью — преступники успешно используют методы социальной инженерии, чтобы получать доступ во внутренние сети фирм.