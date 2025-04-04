Автор зарубежного ресурса XDA-Developers Дилан Терк рассказал о 5 причинах низкой автономности современных игровых ноутбуков — как правило, играть в требовательные ААА-проекты без подключения к розетке на них получается не больше нескольких часов.
- Высокое энергопотребление процессоров и видеокарт. Чем мощнее железо ноутбука, тем, при прочих равных, больше энергии оно потребляет. Например, TGP мобильной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 составляет 50-100 Вт в зависимости от установленного вендором лимита, а TGP флагманской мобильной RTX 5090 — уже 95-150 Вт.
- Увеличение разрешения и частоты обновления экрана. Высокоскоростной QuadHD или 4K дисплей гораздо быстрее разряжает аккумулятор, чем стандартный FullHD 60 Гц. При этом стоит учитывать, что большинство геймерских мобильных ПК оснащаются экранами с повышенной частотой обновления.
- Погоня производителей за снижением толщины корпуса и уменьшением веса. В тонкий и компактный ноутбук нельзя установить столь же габаритный и емкий блок аккумуляторных батарей, как в лэптоп с более толстым корпусом, предусматривающим наличие крупного батарейного отсека.
- Требовательность и плохая оптимизация игр. Высокая загрузка CPU и GPU во время гейминга повышают скорость разрядки аккумулятора.
- Отсутствие в ноутбуках современных кремний-углеродных аккумуляторов. Такие аккумуляторы уже активно используются некоторыми производителями смартфонов, но пока игнорируются производителями ноутбуков, хотя по емкости на единицу объема они значительно превосходят литий-ионные и литий-полимерные батареи.