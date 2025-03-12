Разработчики игры проводят совместную с российским ритейлером акцию.

Как сообщают СМИ и тематические телеграм-каналы, ночью 12 марта сайт российской сети магазинов «Магнит» не выдержал резкого увеличения потока посетителей и перестал нормально функционировать. Причиной тому стала отнюдь не DDoS-атака — дело в совместной акции ритейлера и компании HoYoverse (MiHoYo/Cognosphere) — разработчиков популярной фэнтезийной гача-игры в аниме-графике Genshin Impact.

Для получения акриловой фигурки случайного персонажа из игры покупателю необходимо приобрести товары на определенную сумму, используя карту лояльности или приложения «Магнита» — акция стартует сегодня, 12 марта, и завершается 22 апреля. Согласно информации, ранее предоставленной инсайдерами, количество мерча ограничено, поэтому наплыв игроков на старте акции не является чем-то удивительным. Ранее с подобной ситуацией сталкивались и другие компании, проводившие коллаборации с HoYoverse, поскольку игры последней пользуются популярностью во всем мире. Судя по тому, что сайт «Магнита» не работает уже более 6 часов, российский ритейлер также недооценил возможный поток пользователей.