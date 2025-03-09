Бывшие в употреблении жесткие диски всплывают в торговых сетях по всему миру.

СМИ и тематические ресурсы неоднократно писали о скандале с продажей в 2024 и 2025 годах крупными ритейлерами бывших в употреблении жестких дисков Seagate. Большинство таких HDD произведены несколько лет назад и, предположительно, использовались в Китае — в ЦОД, а также майнинговых фермах, предназначенных для фарма криптовалюты Chia.

Если раньше мошенники, поставлявшие старые жесткие диски ритейлерам, ограничивались сбросом или подделкой показателей SMART, то с недавнего времени обнаружить, что HDD не является новым, стало сложнее. Немецкий магазин Heise.de вскрыл схему с изменением значений Field Accessible Reliability Metrics (FARM), которые ранее использовались потребителями для выявления бывших в употреблении устройств.

Как сообщает Tom’s Hardware, энтузиастам придется идентифицировать подержанные жесткие диски по дополнительным параметрам — например, проверяя часы работы для отдельных считывающих головок, а также обращая внимание на дату производства HDD. Чаще всего жесткие диски продаются в течение года после изготовления, изредка – в течение двух лет. «Проблемные» же накопители преимущественно были произведены и впервые проданы в 2020 и 2021 годах.