Аналитики банка считают, что финансовый сектор России не готов к такому сценарию.

Как сообщает РБК, эксперты «Сбера» спрогнозировали на 2025 год резкое увеличение числа попыток преступников использовать возможности искусственного интеллекта (ИИ) в мошеннических схемах. По мнению специалистов банка, российский финансовый сектор пока не готов к таким вызовам. Особую опасность представляет сочетание дипфейк-технологий, использования данных, полученных из слитых баз, а также методов социальной инженерии.

Зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов подчеркнул, что усилия государства, правоохранительных органов, а также бизнеса должны быть направлены на борьбу с мошенниками, которые используют не только телефонные звонки, но и связь посредством мессенджеров, поскольку именно последние в настоящий момент являются основным каналом «работы» аферистов. Также топ-менеджер заявил, что гражданам следует ожидать роста случаев мошенничества с использованием менее распространенных, чем русский, языков — например, злоумышленники с помощью нейросетей смогут генерировать реплики на башкирском или татарском языке, чтобы обманывать людей, знакомых с ними.