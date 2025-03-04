На этой неделе компания Xiaomi вручила первым клиентам заказанные ими ранее электрические спорткары SU7 Ultra

Китайская компания Xiaomi вручила первым клиентам электрические спорткары SU7 Ultra, обладающие внушительной мощностью более, чем в 1500 лошадиных сил. Также, как сообщает CNBC, президент Xiaomi Уильям Ли, выступая на выставке MWC 2025 в Барселоне, подчеркнул, что в ближайшие годы электрокары Xiaomi поступят и на международный рынок.

В каких именно странах электромобили компании появятся первыми – в настоящий момент неизвестно, но, как считают эксперты, с вероятностью, близкой к 100% это будет не США, поскольку Америка отгородилась от Китая внушительными пошлинами. Действуют высокие пошлины и во многих европейских странах, поэтому производители из Поднебесной часто рассматривают в качестве основных вариантов для экспансии те государства, вход на рынок которых сопряжен с меньшими трудностями.

Ранее компания Sinomach Auto сообщала, что достигла договоренности с Xiaomi о поставках электромобилей китайского производителя на основные мировые рынки, включая российский. В самом Китае модели Xiaomi пользуются высоким спросом — их пока не хватает для всех желающих. Так, на базовую версию SU7 было принято почти 250 тысяч заказов, хотя объемы выпуска были ограничены 135 тысячами экземпляров.