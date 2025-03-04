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Президент Xiaomi пообещал вывести электромобили марки на мировой рынок
На этой неделе компания Xiaomi вручила первым клиентам заказанные ими ранее электрические спорткары SU7 Ultra

Китайская компания Xiaomi вручила первым клиентам электрические спорткары SU7 Ultra, обладающие внушительной мощностью более, чем в 1500 лошадиных сил. Также, как сообщает CNBC, президент Xiaomi Уильям Ли, выступая на выставке MWC 2025 в Барселоне, подчеркнул, что в ближайшие годы электрокары Xiaomi поступят и на международный рынок.

В каких именно странах электромобили компании появятся первыми – в настоящий момент неизвестно, но, как считают эксперты, с вероятностью, близкой к 100% это будет не США, поскольку Америка отгородилась от Китая внушительными пошлинами. Действуют высокие пошлины и во многих европейских странах, поэтому производители из Поднебесной часто рассматривают в качестве основных вариантов для экспансии те государства, вход на рынок которых сопряжен с меньшими трудностями.

Ранее компания Sinomach Auto сообщала, что достигла договоренности с Xiaomi о поставках электромобилей китайского производителя на основные мировые рынки, включая российский. В самом Китае модели Xiaomi пользуются высоким спросом — их пока не хватает для всех желающих. Так, на базовую версию SU7 было принято почти 250 тысяч заказов, хотя объемы выпуска были ограничены 135 тысячами экземпляров.

#xiaomi #автомобили #электромобили #машины #транспортные средства
Источник: 3dnews.ru
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