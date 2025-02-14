Ранее механизмы роботов на такой скорости быстро выходили из строя.

Как сообщает издание «Газета.ру», Ученые из Чжэцзянского университета в Китае установили рекорд, создав четвероногого робота под названием «Черная пантера», способного передвигаться на постоянной скорости 10 м/с, хотя и в контролируемых условиях – на специальной беговой дорожке. Ранние версии подобных роботов не могли двигаться на столь высокой скорости в течение хоть сколько-нибудь значительного времени, поскольку их механизмы быстро получали повреждения и выходили из строя.

Работа над «Черной пантерой» велась как минимум с 2018 года, при этом исследователи изучали суставные и мышечные конструкции человека и различных животных, и вносили необходимые корректировки в конструкцию робота. Сообщается, что следующие задачи – достичь 15 м/с в контролируемых условиях, а также перенести предыдущие скоростные достижения в условия, контролируемые лишь частично – например, чтобы робот мог бежать по асфальту или бетону. Наиболее актуальная версия робота весит 38 кг, а его высота составляет 0.63 м, при этом долго бежать модель не может, поскольку аккумуляторные батареи на высокой скорости быстро разряжаются.