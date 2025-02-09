Компания находится в глубоком кризисе

Корпорация Intel находится в глубоком кризисе – после провального финансового отчета за второй квартал 2024 года и объявления о необходимости уволить 15 тысяч сотрудников ее акции значительно упали. В дальнейшем был уволен и гендиректор компании Пэт Гелсингер. Как сообщает Calcalistech, всего за последние 2 года Intel сократила более 23 тысяч человек, причем 16 тысяч из них – в 2024 году. И в настоящий момент процесс продолжается — компания продолжает увольнять персонал своего калифорнийского подразделения.

По данным СМИ, следующим гендиректором Intel может стать бывший глава GlobalFoundries Томас Колфилд, освободивший свой пост буквально на прошлой неделе и вместо этого вошедший в совет директоров компании. Также в Intel рассматривают вариант с разделением бизнеса и выделением контрактного производства полупроводников в отдельное юридическое лицо. При этом, как считают эксперты, полный крах компании в любом случае не грозит – этого не допустят власти США при президенте Дональде Трампе, поскольку Intel важна для обеспечения технологического суверенитета Америки.