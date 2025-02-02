Портал PC Gamer сообщает, что на различных онлайновых досках объявлений в США и Великобритании появились сотни фальшивых объявлений-ловушек для ботов

Как сообщает популярный ресурс PC Gamer, на eBay и многих англоязычных сайтах объявлений начали появляться фейковые предложения о якобы продаже флагманского графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 5090 по рекомендованным или близким к рекомендованным ценам. Такие объявления массово оставляют недовольные геймеры, пытаясь бороться с использующими ботов для скупки GPU перекупщиками. Подобная тактика уже использовалась в разгар криптовалютной лихорадки, когда RTX 3080 и другие видеокарты предлагались в 3-4 раза дороже рекомендованной стоимости.

Во многих объявлениях подчеркивается, что автор продает не видеокарту, а «фотографию видеокарты». Также нередко встречаются призывы в стиле «перед покупкой прочитайте описание» и «не покупайте, если вы человек». Флешмоб по созданию фальшивых объявлений уже подхватили на Reddit, и модераторы площадок не успевают их удалять. Как отмечают журналисты, как минимум несколько человек или ботов действительно купили фотографию видеокарты. При этом объявления перекупщиков вытесняются с первых страниц сайтов, что затрудняет торговлю.