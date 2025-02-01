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[Zero]
Эксперты Gadget Ufa рассказали о признаках, указывающих на необходимость замены смартфона
Специалисты составили список из четырех основных признаков

Как сообщает «Газета.ру», эксперты сервисного центра Gadget Ufa рассказали о четырех основных признаках, свидетельствующих о том, что смартфон следует заменить на новый. Первый признак – медленная работа мобильного устройства даже после очистки памяти и удаления ненужных приложений и данных. Если аппарат не заражен вредоносным ПО и продолжает функционировать слишком медленно, скорее всего, он успел устареть. Чаще всего смартфону может не хватать оперативной памяти или производительности SoC (процессора). Заменить их не получится, поэтому единственный выход – приобретение новой, более продвинутой модели.

Второй признак – значительное, в два и более раза уменьшение срока автономной работы устройства из-за износа аккумуляторной батареи. Каждый аккумулятор рассчитан на определенное число циклов зарядки-разрядки – как правило на 500-1500 в зависимости от типа батареи, условий эксплуатации и других факторов. Иногда можно ограничиться заменой аккумулятора, но если смартфон проработал уже несколько лет, целесообразно задуматься о покупке нового.

Третий признак — прекращение поддержки со стороны производителя, а точнее – прекращение распространения обновлений безопасности. Устаревшая операционная система и отсутствие новейших обновлений делают девайс уязвимым для кибератак с использованием эксплойтов. Срок поддержки большинства популярных смартфонов составляет от 3 до 7 лет.

Четвертый признак — недостаточное качество фотографий. Как считают эксперты, если аппарат приобретался давно, и его камера не удовлетворяет требованиям пользователя — стоит купить новый.

#смартфоны #android #мобильные устройства
Источник: gazeta.ru
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