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[Zero]
Перекупщики предлагают россиянам заказать RTX 5090 за 400-500 тысяч рублей
Некоторые из них могут являться мошенниками

Еще до официального поступления в продажу первых графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 5090 как инсайдеры, так и представители торговых сетей из разных стран предупреждали о том, что флагманская видеокарта будет в дефиците – некоторые ритейлеры сетовали на то, что им удалось достать буквально несколько экземпляров, или, в лучшем случае, несколько десятков. Подлили масла в огонь дефицита и боты, буквально за несколько минут раскупившие все запасы RTX 5090 во многих европейских магазинах. Спустя непродолжительное время эти же видеокарты всплыли на многочисленных ресурсах для перепродажи – разумеется, с наценкой в несколько десятков процентов.

Работают перекупщики и в России — сайты объявлений пестрят предложениями предзаказать RTX 5090 за 400-500 тысяч рублей и получить новенькую видеокарту через несколько недель. В большинстве случаев предприимчивые граждане обещают обходными путями привезти ее из США, например, через Казахстан или другую третью страну, не находящуюся под санкциями. Впрочем, в Америке приобрести RTX 5090 тоже непросто – она и там в дефиците. А ведь среди этих перекупщиков с высокой вероятностью есть и мошенники, которые после получения денежных средств просто перестанут выходить на связь. Поэтому эксперты рекомендуют не пользоваться услугами сомнительных «предпринимателей».

#nvidia #видеокарты #geforce #rtx #rtx 5090 #мошенники #перекупщики
Источник: ixbt.com
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