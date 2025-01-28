Ранее об этом предупреждали многочисленные инсайдеры и участники рынка

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, один из представителей корпорации NVIDIA опубликовал короткий пост на официальном форуме, в рамках которого признал возможность дефицита графических ускорителей GeForce RTX 5090 и RTX 5080 Blackwell на старте продаж. При этом журналисты VideoCardz подчеркивают, что компанию можно заподозрить как минимум в лукавстве, а возможно, и во лжи — основной причиной дефицита, если выражаться экономическими терминами, будет являться не значительный спрос, а недостаток предложения. Примечательно, что ранее NVIDIA не комментировала запуск каких-либо видеокарт таким образом – разве что во времена криптовалютной лихорадки.

О грядущем дефиците видеокарт Blackwell предупреждали многочисленные инсайдеры, а также ритейлеры из разных стран. Одной из главных причин, по мнению исследователей, является недостаточная степень координации в работе NVIDIA с партнерами, из-за которой часть работ по модификации прошивок GPU пришлось отложить с конца 2024 года на начало 2025. Согласно прогнозам участников рынка, дефицит графических ускорителей Blackwell будет наблюдаться на протяжении как минимум двух-трех месяцев. Соответственно, цены на большинство модификаций видеокарт будут ощутимо выше рекомендованных. По рекомендованным же ценам можно будет купить лишь самые простые варианты RTX 5090 и RTX 5080, не везде, и в крайне ограниченном количестве.