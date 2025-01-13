Объяснение топ-менеджера не понравилось многим геймерам, и Хуанга даже назвали «оторванным от реальности»

Рекомендованная стоимость графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 5090 в 1999 долларов стала самой высокой за всю историю компании (наравне с 3090 Ti), если учитывать только потребительские и игровые видеокарты, и не рассматривать профессиональные GPU. Закономерно, что в сети поднялся вал критики, поскольку по чистой производительности растеризации, без использования технологии DLSS 4 и обновленной генерации кадров RTX 5090 не так сильно превосходит RTX 4090, как можно было бы ожидать.

В защиту установленной NVIDIA цены RTX 5090 выступил сам глава компании Дженсен Хуанг. Он подчеркнул, что если потребитель хочет получить действительно лучший на рынке продукт, то он его получит, и стоимость в 2000 долларов в данном случае не является препятствием. Также топ-менеджер заявил, что хотя такая сумма является серьезной, для пользователя, уже вложившего 10 тысяч долларов в остальные компоненты ПК, монитор и звуковую систему она не является неподъемной.

Заявления Хуанга вызвали на тематических ресурсах горячие обсуждения, причем большая часть геймеров не согласились с главой NVIDIA. Так, топ-менеджера неоднократно называли на Reddit и форумах «оторванным от реальности», критикуя его за слова о компьютере за 10 тысяч долларов, причем без учета цены видеокарты. Помимо этого, любители видеоигр в ходе дискуссий называли примерную стоимость своих конфигураций, и в большинстве случаев она не превышала 1200-2000 долларов, хотя встречались и исключения.