Это на 6% больше, чем в 2023 году.

Как сообщают СМИ, итальянский автопроизводитель Lamborghini, известный во многом благодаря своим спорткарам и суперкарам в 2024 году установил рекорд по продажам, реализовав 10 687 автомобилей. Это на 6% больше, чем в 2023 году. В руководстве компании связывают успех с получившей признание потребителей серией гибридных моделей, сочетающих в себе как ДВС, так и электромоторы.

В Lamborghini не раскрывают точное соотношение продаж по отдельным моделям, но подчеркивают, что высоким спросом пользуется, например, флагманский гибридный автомобиль Revuelto, за которым стоит очередь более, чем на год. Также активно приобретают Temerario и Huracan. Компания намерена и дальше инвестировать в новые технологии, а также, помимо гибридов, представить полностью электрический автомобиль. Изначально серийную версию электрокара Lanzador планировали презентовать в 2025 году, но уже в настоящий момент известно, что релиз перенесен на 2026 год.

Примечательно, что компания и бренд Lamborghini принадлежат автомобильному концерну Volkswagen, переживающему тяжелые времена. Руководство VW AG неоднократно предупреждало о грядущих сокращениях и вероятном закрытии двух или трех заводов. В свою очередь, работники при поддержке профсоюзов устраивали массовые забастовки.