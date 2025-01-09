И получил за это два года колонии.

Как сообщает «Газета.ру», сотрудник одного из московских ПВЗ Wildberies за месяц украл более 200 товаров на общую сумму порядка 2,1 миллиона рублей. Среди похищенных заказов были умные колонки, профессиональные фены, брендовые сумки, пылесосы, дорогой парфюм, часы и не только. Краденые вещи уроженец Чечни, по данным правоохранителей, сбывал на одном из рынков.

Схема работы преступника была незамысловатой – он создал около 20 аккаунтов на Wildberries и заказывал в свой ПВЗ дорогостоящие товары. После этого он ожидал истечения их срока хранения и перемещал к себе на квартиру. В системе маркетплейса товары получали статус «утраченных», за что сотрудник получал вычет из зарплаты, но нечестно нажитая им «прибыль» была гораздо больше. В службе безопасности Wildberries обратили внимание на ненормальную статистику ПВЗ и вычислили злоумышленника, после чего обратились в полицию. Правоохранителям не составило труда поймать нечистого на руку сотрудника. На суде, впрочем, выяснилось наличие смягчающих обстоятельств и после того, как родственники подсудимого компенсировали нанесенный им ущерб, бывший сотрудник ПВЗ был приговорен к двум годам лишения свободы.