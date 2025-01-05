А сами автомобили продолжат дорожать

Как сообщает издание «Российская газета», в 2025 году гражданам РФ станет труднее получить кредит на приобретение автомобиля – банки будут требовать официального подтверждения уровня доходов для займов более 1 миллиона рублей. В Банке России в ответ на запрос журналистов разъяснили, что данная мера позволит финансово-кредитным учреждениям точнее оценивать свои риски, а также поспособствует снижению чрезмерной закредитованности граждан. Ранее банки могли одобрять кредиты, учитывая «серые» доходы клиентов и опираясь на статистику их расходов. В 2025 же году ситуация изменится – средний размер автокредита превышает 1.5 миллиона рублей, поэтому гражданам придется предоставлять справку об уровне доходов.

Снижение количества выдаваемых автокредитов будет способствовать уменьшению продаж машин на российском рынке, особенно с учетом грядущего подорожания, о котором предупреждали представители дилеров. В 2024 году в России было реализовано почти на 50% больше легковых авто, чем в 2023, но на 2025 год участники рынка прогнозируют уменьшение спроса – некоторые дилеры могут и вовсе обанкротиться из-за высокой ключевой ставки и плавающих процентов по кредитам.