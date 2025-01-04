Большинство из этих звонков не проходят, но даже ущерб от тех, что проходят весьма значителен

Как рассказал замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов в эфире телеканала «Россия 24», мошенники ежедневно совершают порядка 20 миллионов попыток дозвониться россиянам — подавляющее большинство этих звонков блокируется, но ущерб от «сработавших» вызовов все равно оказывается значительным. Также эксперт подчеркнул, что часть организованных злоумышленниками колл-центров функционирует на территории РФ – в настоящий момент правоохранительные органы расследуют 29 уголовных дел в отношении таких центров.

Ранее СМИ сообщали об активизации мошенников в праздничный сезон – преступники используют актуальные информационные поводы и применяют сложные, многокомпонентные схемы с целью завладения денежными средствами граждан. Так, жертвой злоумышленников стал один из московских пенсионеров – суммарно потерпевший перевел мошенникам более 87 миллионов рублей. Сначала злоумышленники представлялись работниками пенсионного фонда, а после — сотрудниками ФСБ, расследующими дело о мошенничестве. Поддавшись на уговоры неизвестных и согласившись принять участие в «спецоперации по поимке преступников», гражданин отправил денежные средства на «безопасный счет», после чего злоумышленники перестали выходить на связь.