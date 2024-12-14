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[Zero]
MLID: Запуск видеокарты Intel Arc B580 был «бумажным», и новинки уже почти пропали из продажи
Многие ритейлеры имели крайне ограниченные складские запасы карт

Как сообщает известный инсайдер и Youtube-блогер, известный под псевдонимом Moore's Law Is Dead (MLID), запуск графических ускорителей Intel Arc B580, вероятно, был в значительной степени «бумажным» — компания не смогла обеспечить поставок значительных партий GPU, поэтому складские запасы ритейлеров оказались минимальными, и во многих странах их раскупили буквально за один день. Некоторые торговые сети и вовсе не смогли закупить Arc B580 у оптовиков из-за возникшего дефицита.

По данным MLID, крайне маловероятно, что в ближайший месяц в продажу поступят крупные партии видеокарт Arc B580 — когда ждать новых поставок, не знают даже сами ритейлеры. Примечательно, что до этого похожая ситуация сложилась с процессорами Intel Core Ultra 200K, но тогда в компании верно спрогнозировали, что спрос на данные CPU будет низким, поскольку они уступают по игровой производительности решениям предыдущих двух поколений. Интерес же к новому графическому ускорителю оказался более высоким, несмотря на проблемы с драйверами и программным обеспечением, а также некорректную работу некоторых игр.

#intel #видеокарты #графические ускорители #arc #b580
Источник: youtube.com
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PC Gamer: У видеокарты Intel Arc B580 проблемы с ПО — некоторые игры работают некорректно
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