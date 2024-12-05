Самая известная мировая криптовалюта торгуется уже почти за $103 000.

То, чего так ждали криптовалютные энтузиасты по всему миру, наконец-то свершилось — самая известная на планете криптовалюта, Bitcoin, наконец-то пробила исторический рубеж стоимости в 100 тысяч долларов за единицу, и устремилась к новым рекордам – так, утром 5 декабря «цифровое золото» уже дорожало до 103.5 тысяч долларов, хотя затем последовал небольшой откат до 102.5 тысяч.

Большинство экспертов по криптоотрасли полагают, что после достижения столь значимой отметки Bitcoin сразу устремится к 110, а возможно, и к 120 тысячам долларов благодаря эффекту «саморазгона» — о рекорде напишут СМИ, причем не только тематические, что само по себе поспособствует повышению стоимости криптовалюты. За периодом роста последует откат, но ниже 100 тысяч долларов Bitcoin в ближайшие дни вряд ли упадет. Впрочем, это лишь один из прогнозов — следует помнить о высокой волатильности криптовалют и о связанных с ними рисках.

Вместе с Bitcoin выросли в цене и многие альткоины – например, Ethereum, XRP (Ripple), Binance Coin, TRON и Toncoin. Некоторые эксперты говорят о начале очередной волны криптовалютной лихорадки, другие же полагают, что всплеск интереса к отрасли будет кратковременным и не столь значительным, как во времена повального майнинга Ethereum, когда игровые видеокарты в магазинах предлагались по ценам в 3-4 раза выше рекомендованных.