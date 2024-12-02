Новенькую Toyota Corolla можно купить всего за 1 300 000 рублей, но не в России

СМИ и тематические ресурсы неоднократно сравнивали цены на автомобили в России и в Китае – и сравнения в большинстве случаев оказывались в пользу Поднебесной, причем с большим перевесом, который, если речь идет о китайских машинах, порой оказывался даже не большим, а огромным. Тем не менее, как сообщает портал IT Home, в Китае стоят дешевле не только транспортные средства местного производства, но и, например, некоторые японские автомобили.

Так, компания Toyota снизила цены на ряд своих автомобилей в Поднебесной до конца 2024 года — например, новенькую Toyota Corolla в базовой комплектации можно приобрести менее, чем за 89 тысяч юаней, то есть примерно за 1.3 миллиона рублей. Toyota RAV4 Rong предлагается за 130 тысяч юаней или менее 2 миллионов рублей. В России обе машины можно найти у дилеров как минимум на 35%, а чаще на 40-50% дороже. Главная тому причина – высокий утилизационный сбор, хотя проблемы с логистикой в условиях санкций и нестабильный курс рубля по отношению к евро, доллару и юаню также сказывается на ценах. Примечательно, что автосалоны уже предупредили покупателей о грядущем подорожании транспортных средств в 2025 году – падение курса российской национальной валюты, продолжавшееся на протяжении всех трех осенних месяцев, не могло не сказаться на стоимости импортных товаров.