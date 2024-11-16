Также описанные кейсы изучают независимые исследователи, эксперты и техноблогеры.

Как сообщает популярный ресурс Techpowerup, MSI тщательно расследует два инцидента с поломкой процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D, произошедших в системах с платами MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI. Как заявили в компании, расследование ведется вместе с AMD, поддерживается контакт и с проектом GamersNexus, также изучающим оба кейса.





Судя по фотографиям, существует вероятность, что MSI была выпущена партия плат X870 TOMAHAWK WIFI с бракованным процессорным разъемом, не позволяющим пользователям корректно установить процессор. Впрочем, это лишь догадки некоторых экспертов и комментаторов. Также один из двух пользователей со сгоревшими Ryzen 7 9800X3D сообщил, что перед инцидентом его ПК не мог пройти POST-проверку. Это может означать, что процессор был установлен в сокет неправильно. Что же касается материнских плат упомянутой модели – до завершения расследований MSI и GamersNexus от их приобретения, вероятно, лучше воздержаться, благо, на рынке хватает и других моделей с похожими техническими характеристиками. Пользователям же, столкнувшимся со схожей проблемой с одной из материнских плат MSI, рекомендуется написать в техподдержку компании, а также в GamersNexus и на Reddit.