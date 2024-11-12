Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США дала новый импульс криптовалютной отрасли

Уверенная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США придала криптовалютному рынку новый импульс для роста – ранее кандидат положительно отзывался о криптовалютах и обещал создать для Америки стратегический запас коинов. После завершения подсчета голосов и подведения итогов выборов курсы многих криптовалют устремились вверх. Неоднократно обновил рекорды стоимости и Bitcoin, сначала превысив отметку в 80 000 долларов за единицу, а позднее, примерно в 21-40 по московскому времени 11 ноября, превысив показатель в 85 000 долларов.

Как обычно, рост Bitcoin способствует росту и других коинов – самая известная мировая криптовалюта по-прежнему задает тренды большей части отрасли. При этом мнения экспертов по поводу нынешнего скачка курсов разнятся – одни аналитики полагают, что крипторынок вошел в фазу длительного и стабильного роста, другие же считают, что речь идет лишь о кратковременной волне энтузиазма, вызванной итогами американских выборов. Соответственно, могут различаться и сценарии развития ситуации – от роста Bitcoin до 90 000, а потом и до 100 000-120 000 долларов за единицу, до отката к предыдущим позициям или даже новой криптозимы.