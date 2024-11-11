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Выход годной продукции по передовому 3-нанометровому техпроцессу Samsung составляет всего 20%
Компания работает над снижением количества брака

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на данные корейского инсайдера yeux1122, выход годной полупроводниковой продукции по наиболее современному 3-нанометровому техпроцессу Samsung SF3-3GAP в настоящий момент составляет весьма скромные 20%. Примечательно, что это уже вторая итерация 3-нм техпроцесса с технологией Gate-All-Around — с первой результаты уже гораздо лучше, на уровне 50-60%.

По информации yeux1122, для получения крупных заказов Samsung необходимо довести показатель выхода годных микросхем до 70%, иначе рентабельность сотрудничества окажется под вопросом. Так, южнокорейская корпорация уже потеряла одного из главных заказчиков в лице Qualcomm именно из-за слишком высокого процента брака — в результате SoC Snapdragon теперь производятся на мощностях полупроводникового гиганта TSMC. Перешли к TSMC и многие другие бывшие партнеры Samsung, что может грозить компании разделением бизнеса. По сути, Samsung проиграла конкуренцию тайваньскому конкуренту, и это минус не только для самой фирмы, но и для рынка полупроводниковой продукции в целом, поскольку монополизация производства чипов по передовым техпроцессам может привести к нежелательным последствиям. Особенно в случае активизации конфликта вокруг Тайваня.

#samsung #полупроводники #чипы #чип
Источник: wccftech.com
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А я как сержант из Doom 3 буду. (: Хотя может и не буду... Дело случая)
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PanzerK
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Оно и на GeForce FX5700 и Radeon 9600 - идёт очень не очень.
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PanzerK
00:03
5700 это уже второе поколение FX'ов, там ситуация куда лучше, впрочем в DX 9.0 она всё так же фактически неработоспособна и уступает Radeon 9600 примерно в двое.
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PanzerK
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А мои статьи не для вас написаны... вам там не рады...
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
Владимир Колодяжный
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Причем делать это без нижнего подогрева и не снимая радиаторы. Это прям верх делитанства.
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