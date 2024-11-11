Компания работает над снижением количества брака

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на данные корейского инсайдера yeux1122, выход годной полупроводниковой продукции по наиболее современному 3-нанометровому техпроцессу Samsung SF3-3GAP в настоящий момент составляет весьма скромные 20%. Примечательно, что это уже вторая итерация 3-нм техпроцесса с технологией Gate-All-Around — с первой результаты уже гораздо лучше, на уровне 50-60%.

По информации yeux1122, для получения крупных заказов Samsung необходимо довести показатель выхода годных микросхем до 70%, иначе рентабельность сотрудничества окажется под вопросом. Так, южнокорейская корпорация уже потеряла одного из главных заказчиков в лице Qualcomm именно из-за слишком высокого процента брака — в результате SoC Snapdragon теперь производятся на мощностях полупроводникового гиганта TSMC. Перешли к TSMC и многие другие бывшие партнеры Samsung, что может грозить компании разделением бизнеса. По сути, Samsung проиграла конкуренцию тайваньскому конкуренту, и это минус не только для самой фирмы, но и для рынка полупроводниковой продукции в целом, поскольку монополизация производства чипов по передовым техпроцессам может привести к нежелательным последствиям. Особенно в случае активизации конфликта вокруг Тайваня.