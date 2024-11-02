Решение компании вызвало возмущение интернет-сообщества

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, компания Mail.ru Group, принадлежащая VK, уведомила пользователей об отмене бесплатных 100 гигабайт в облачном хранилище, которые, согласно более ранним сообщениям, предоставлялись «бесплатно и навсегда». Получить их можно было, приняв участие в бета-тестировании облака в 2013 году. Скачать размещенные файлы можно будет до 11 февраля 2025 года, после чего они будут удалены без возможности восстановления. Также клиенты могут оформить платную подписку Mail Space, чтобы сохранить доступ к 100 гигабайтам облачного хранилища.

Решение Mail.ru вызвало в сети шквал критики, насмешек и едких комментариев. Так, один из пользователей «Хабра» высказал мнение, что забирая у пользователей гигабайты, компания могла бы испортить свою репутацию, если бы она у нее была. Вспоминают в сети и слова основателя Telegram Павла Дурова, который в свое время называл Mail.ru треш-холдингом и фотографировался, демонстрируя в адрес компании неприличный жест. В самой фирме принятое решение объяснили ростом функциональности и желанием сосредоточиться на развитии сервисов.