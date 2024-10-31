Среди закупающих их компаний - AMD и NVIDIA

Как сообщает Wccftech, тайваньский полупроводниковый гигант TSMC планирует в 2025 году повысить стоимость выпуска чипов по 3-нанометровому техпроцессу, причем обоснование удорожания можно охарактеризовать как весьма обтекаемое: «для сохранения баланса в цепочках поставок». Среди клиентов, заказывающих такие чипы, можно выделить, например, такие крупные компании, как AMD и NVIDIA. Впрочем, в NVIDIA, по данным журналистов, уже согласились заказывать продукцию по новым ценам.

Ожидается, что в первой половине 2025 года стоимость выпуска TSMC 3-нм чипов вырастет на 5-10%, а стоимость упаковки CoWoS (Chip on Wafer on Substrate) — на 10-20%. Как считают аналитики Morgan Stanley, TSMC фактически монополизировала рынок передовой полупроводниковой продукции, опередив Samsung, а потому может диктовать условия своим партнерам. Особенно – в условиях продолжающегося ИИ-бума, когда технологическим компаниям приходится закупать все больше специализированных ускорителей вычислений, чтобы не отставать от своих конкурентов в обучении нейросетей.