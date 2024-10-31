Власти очередного государства в очередной раз обвиняют во всех грехах видеоигры

Как сообщают СМИ, в Таджикистане запретили компьютерным клубам и интернет-кафе «распространять видеоигры, содержащие сцены насилия» — в стоп-листе оказались, например, проекты таких серий, как Counter-Strike и Grand Theft Auto (GTA). Как считают авторы ограничительных мер, подобные игры якобы провоцируют рост правонарушений и преступлений среди увлекающихся ими подростков. Сообщается, что УМВД Таджикистана планирует проводить рейды и проверки с целью контроля соблюдения запрета.

Стоит отметить, что запрещать видеоигры и обвинять их в тех или иных грехах пытались власти и правоохранительные органы множества государств, тем не менее, в настоящий момент нет ни одного признанного научным сообществом исследования, которое подтверждало бы, что игры являются причиной совершения насилия или хотя бы значимым фактором в развитии агрессивного поведения. Тем не менее, некоторые политики-популисты пытаются набрать дополнительные очки среди консервативной аудитории, рассуждая о необходимости запрета тех или иных игр, видеороликов, песен и другого контента.