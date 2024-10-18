Министерство торговли США уже инициировало расследование

Как сообщает ресурс GSMArena, ссылаясь на данные The Information, Министерство торговли США заподозрило тайваньского полупроводникового гиганта TSMC в производстве чипов для компании Huawei, якобы осуществлявшемся вопреки санкциям. Ранее, еще в 2020 году, американские регуляторы запретили продавать Huawei чипы, выпускаемые на оборудовании производства США. Саму же Huawei в Америке и вовсе считают «угрозой национальной безопасности», полагая, что фирма тесно сотрудничает со властями и спецслужбами Китая.

В Huawei дали краткий комментарий, заявив, что чипы Kirin 9000, являющиеся предметом спора, были произведены китайской компанией SMIC, но в Минторге США отнеслись к подобным заявлениям со скепсисом и уже инициировали расследование. В TSMC же подчеркнули, что компания готова соблюдать законные требования сторон и сотрудничать с государственными регулирующими органами в рамках проведения расследования. По мнению ряда независимых экспертов, Huawei могла заказывать у TSMC чипы через цепочку посредников, не находящихся под американскими санкциям.