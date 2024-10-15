Инциденты чаще всего фиксируются в сфере торговли и услуг

Как сообщают СМИ, за прошедшие 10 месяцев 2024 года отечественные компании допустили свыше 200 утечек баз данных с информацией о клиентах. Согласно сведениям аналитиков F.A.C.C.T., число утечек по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 37%. Особенно злоумышленников интересуют базы, включающие в себя расширенную информацию о гражданах – ФИО, номера телефонов, паспортные данные, адреса, email и даже пароли в зашифрованном или незашифрованном виде.

В большинстве случаев утечки допускают предприятия из сферы торговли и услуг – например, ранее в этом году сообщалось о том, что в сеть попали данные клиентов Burger King. Примечательно, что халатно относящиеся к обеспечению безопасности данных компании в России практически не несут никакой ответственности – штраф в несколько десятков тысяч рублей вряд ли можно считать серьезной мерой наказания, когда речь идет о сотнях тысяч и даже миллионах пострадавших. А законопроект об ужесточении меры ответственности пока прошел в Госдуме лишь первое чтение из трех положенных, несмотря на то, что необходимость увеличения наказания за утечки данных обсуждается как минимум на протяжении двух лет.