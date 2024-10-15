Из-за высокой стоимости ряда комплектующих

Как сообщает китайский ресурс MyDrivers, флагманские смартфоны 2025-2026 годов будут стоить ощутимо дороже своих предшественников. Подтвердил такой тезис в одном из своих выступлений и глава Xiaomi Лэй Цзюнь. Основная причина роста цен – использование дорогостоящих комплектующих. В первую очередь речь идет о высокопроизводительных SoC, производимых по передовым технологическим нормам тайваньского полупроводникового гиганта TSMC (3 нм), а также о быстрых и емких чипах памяти.

Дополнительные затраты компании несут и на обеспечение защиты флагманских мобильных устройств от пыли и влаги, а также различные дополнительные компоненты и функции, включая расширенный набор камер, подэкранный датчик отпечатков пальцев, а также поддержку ускоренной и беспроводной зарядки. Также, по мнению ряда экспертов, производители вложат в стоимость смартфонов для конечного потребителя затраты на приобретение GPU, создание нового программного обеспечения и обучение нейросетей – многие мобильные экосистемы уже обзавелись собственными ИИ-помощниками.