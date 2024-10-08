На лидерство в этой отрасли претендует SK Hynix

Как сообщает издание Korea Times, южнокорейская корпорация Samsung по итогам третьего квартала 2024 года может уступить первое в мире место по доходам от продажи чипов памяти своему конкуренту – SK Hynix. Этот факт обусловлен в первую очередь тем, что SK Hynix выпускает более совершенные чипы HBM, которые используются во флагманских ускорителях вычислений для нужд ИИ и нейросетей. В частности, их активно скупает NVIDIA, а SK Hynix является крупнейшим поставщиком «зеленых». Известно, что компания поставляет 8-слойные чипы HBM3e для NVIDIA с начала весны 2024 года и недавно начала выпуск 12-слойных чипов HBM3e. Продукция же Samsung пока лишь тестируется NVIDIA.

По данным журналистов, доля памяти HBM в доходах SK Hynix от чипов памяти уже приближается к 30%, а в дальнейшем будет расти дополнительно. Ранее СМИ сообщали, что все ключевые производители чипов DRAM (а это SK Hynix, Samsung и Micron) переориентируют часть своих мощностей под выпуск HBM или запускают дополнительные производственные линии, поскольку такие чипы продаются в несколько раз дороже, чем чипы DDR5.