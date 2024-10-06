А ноутбуки с таким GPU будут стоить еще дороже флагманских решений предыдущего поколения.

Как сообщает надежный инсайдер и аналитик, известный под псевдонимом Moore's Law Is Dead (MLID), мобильный графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop получит 24 ГБ видеопамяти GDDR7 и 256-битную или 384-битную шину. Площадь чипа GB203, на котором основана упомянутая видеокарта, составит 377 мм2. Ожидается, что производительность решения будет значительно выше, чем производительность любых мобильных графических ускорителей Ada Lovelace. При этом стоимость оснащенных им ноутбуков также будет весьма высокой.

Если верить источникам MLID, RTX 5090 Laptop увидит свет в первой половине 2025 года. К сожалению, в настоящий момент неизвестно, идет речь лишь о начале массового производства GPU и отгрузок его вендорам, или непосредственно о появлении на рынке флагманских игровых и профессиональных ноутбуков, оснащенных рассматриваемым графическим ускорителем. О мобильной видеокарте RTX 5080 Laptop информации пока нет, но, исходя из соображений логики, можно предположить, что она получит 16 гигабайт видеопамяти, а не 12 гигабайт, как в случае RTX 4080 Laptop. Будет ли увеличен предельный лимит TGP – также в настоящий момент неизвестно.