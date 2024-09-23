В наихудшем случае, если придется менять и материнскую плату

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, с новой кнопкой Camera Control, предназначенной для управления камерой iPhone 16-й серии и предлагающей продвинутый тактильный отклик, связан важный нюанс – ее ремонт может обойтись в круглую сумму, вплоть до 750 долларов, если придется менять и материнскую плату. Клавиша состоит из девяти компонентов, включая датчик силы нажатия, и, по мнению экспертов, является одним из элементов смартфона, в перспективе наиболее подверженных поломкам.

Примечательно, что отзывы пользователей об использовании новой кнопки оказались далеко не столь позитивными, как надеялись в руководстве Apple. Так, пользоваться Camera Control и той же рукой надежно удерживать смартфон достаточно сложно – проще говоря, эргономика новых iPhone оказалась далека от идеальной. И это несмотря на то, что компания стремилась приблизить ощущения от использования камеры смартфона к ощущениям от съемки с помощью традиционных зеркальных или беззеркальных камер со сменной оптикой. Некоторые обозреватели и покупатели даже охарактеризовали новую кнопку как «разочаровывающую» и «приносящую больше вреда, чем пользы».