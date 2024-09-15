Большая часть выручки компании поступает от продаж процессоров EPYC, предназначенных для ЦОД.

Как заявила гендиректор компании AMD Лиза Су, выступая в рамках мероприятия Goldman Sachs Communacopia And Technology Conference, фирма в настоящий момент ориентирована на центры обработки данных (ЦОД). Топ-менеджер подчеркнула, что за последний квартал именно ЦОД принесли AMD более 50% от всего дохода. Соответственно, процессоры EPYC стали для компании главным генератором как выручки, так и прибыли. Что же касается игрового направления – оно приносят примерно в 4 раза меньше прибыли. В ближайшие два квартала ситуация может даже ухудшиться – госпожа Су не упомянула крайне неудачный релиз процессоров Ryzen 9000 и их мизерные продажи.

Любопытно, что ранее многие тематические СМИ и интернет-ресурсы опубликовали информацию о том, что AMD может отказаться от выпуска флагманских и субфлагманских игровых видеокарт RDNA 4, ограничившись решениями бюджетного и среднего ценовых сегментов. Что же касается основного конкурента «красных» в области графики, компании NVIDIA, та не планирует оставлять геймеров без высокопроизводительных GPU, но игровой рынок для нее тоже не основной. Гораздо больше прибыли корпорация получает благодаря специализированным ускорителям ИИ-вычислений.