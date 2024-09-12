Позиция по криптовалютам Камалы Харрис остается неизвестной.

Как сообщают СМИ, криптовалютный рынок отреагировал на результаты президентских дебатов в США снижением. В мероприятии участвовали два кандидата на первый пост — республиканец Дональд Трамп, ранее уже занимавший президентское кресло, а также действующий вице-президент, демократ Камала Харрис.

Положительное отношение к криптовалютам кандидата от Республиканской партии хорошо известно но, согласно оценкам большинства журналистов и экспертов, на дебатах успешнее выступила Харрис, а ее позиция по криптовалютному рынку остается неясной. В результате стоимость многих криптовалют снизилась на несколько процентов, уменьшилась и стоимость акций занятых в отрасли компаний.

После дебатов шансы Харрис на победу в президентской гонке в букмекерских конторах выросли до 55-58%, а Трампа снизились до 42-45%. Также кандидатку от Демократической партии поддержала поп-звезда Тейлор Свифт. Ожидается, что если Харрис станет президентом, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может начать проводить в отношении криптовалютного рынка более жесткую политику, чем если на выборах победит Трамп.