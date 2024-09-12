Например, у южнокорейской компании Synnex.

В СМИ уже появлялись новости о том, что у партнеров Intel якобы заканчиваются процессоры Core i9 13-го и 14-го поколений из-за того, что покупатели массово обращаются за заменой дефектных CPU на исправные. Представители Intel выступали с опровержением подобных слухов, но если дефицита процессоров Core i9 и не было какое-то время назад, то сейчас он действительно возник – как минимум в некоторых странах.

Так, южнокорейская компания Synnex начала рассылать клиентам, вернувшим неисправные процессоры Core i9-14900K, сообщения о том, что она не может осуществить замену, но готова вернуть денежные средства. Причина банальна – на складах ритейлера закончились соответствующие CPU.

Впрочем, для покупателей это может быть даже скорее хорошо, чем плохо, поскольку, несмотря на заверения Intel, по-прежнему неизвестно, устраняют ли проблему последние обновления прошивки для материнских плат сокета LGA 1700. В компании утверждают, что если процессор не деградировал из-за повышенного напряжения ранее, то апдейт микрокода должен помочь предотвратить неполадки, но так это или нет, покажет только время.