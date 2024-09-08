Как сообщают СМИ, японская студия веб-дизайна под названием Qnote официально приняла на работу 11 котиков. У них даже есть собственные должности, среди которых – аудитор, офисный сотрудник и «котопредседатель». Это игра слов — от английского «chairman», где «man» заменено на «cat». Восемь пушистых питомцев живут в офисе 24/7, еще трое находятся в нем только в рабочее время.

Началась история с трудоустройством котов с одного подобранного возле суши-ресторана пушистого сотрудника по кличке Футаба, а в дальнейшем глава компании, отметив положительное влияние новичка на атмосферу в коллективе, решил завести в офисе еще нескольких котов. Покупать животных не стали — вместо этого их забирали из приютов, с улицы и из котокафе. Что же касается Футабы – кот проживает в офисе компании уже более 20 лет.

Фотографии и видео из офиса Qnote пользуются большой популярностью в социальных сетях. Для того, чтобы четвероногим работникам было в компании максимально комфортно, для них организовали множество коробок, домиков, лотков и когтеточек. На сайте компании есть даже специальный раздел, посвященный проживающим в офисе котикам.