Раньше было 125 матчей, а теперь их станет 189

Футбол – это достаточно консервативный вид спорта, и серьезные изменения в нем происходят редко. Например, эксперименты по внедрению дополнительных карточек, за исключением желтой и красной не прижились. Зато прижилось использование системы видеоповторов VAR, помогающей рефери реже принимать ошибочные решения. Так, если главный судья не замечает, например, офсайда при взятии ворот, VAR-судья сообщает о нем по видеосвязи, и гол отменяется.

Но в текущем сезоне изменился формат одного из наиболее престижных в мире турниров – Лиги Чемпионов. Полностью переработан групповой этап – он теперь называется общий, а жеребьевку будет осуществлять компьютер, но не это главное. Главное – что теперь все клубы будут сведены в единую таблицу, и в плей-офф напрямую отправятся лишь команды из топ-8, а занявшие с 9-го по 24-е места будут играть между собой.

Система с корзинами осталась, но групп больше нет, и играть с каждым из соперников придется лишь по разу – каждая из команд проведет 4 встречи дома и 4 на выезде. Всего игр станет ощутимо больше – не 125, а 189. И такое увеличение числа матчей уже стало предметом критики со стороны многих футболистов, которые указывают на чрезмерность физических нагрузок, с учетом того, что топовым клубам приходится играть как минимум в Лиге Чемпионов, национальной лиге и 1-2 Кубках. И это без учета игр сборных, на которых спортсмены также регулярно получают травмы.