Популярность платформы продолжает расти

Популярный игровой сервис Steam установил новый рекорд по числу одновременно подключенных игроков — 37.25 миллиона человек. Это на 400 тысяч человек больше предыдущего рекорда. Игровые журналисты, обозреватели и блогеры связывают обновление рекорда с выходом ролевого экшена Black Myth: Wukong, благодаря которому к Steam подключилось значительное число китайских геймеров, а также игроков из других стран, интересующихся китайской культурой.

Ранее СМИ сообщали, что пиковый одновременный онлайн в одной лишь Black Myth: Wukong достигал 2.5 миллиона человек. Примечательно, что на втором месте по популярности – киберспортивный шутер Counter-Strike 2, который весьма востребован и на российском рынке. Вполне вероятно, что в ближайшие дни рекорд онлайна в Steam будет побит в очередной раз – благодаря хайпу в новостях и все той же Black Myth: Wukong. Большинство аналитиков полагают, что Steam в ближайшие годы может значительно увеличить свой онлайн за счет расширения присутствия в различных регионах, увеличения ассортимента игр, а также привлечения женской аудитории.