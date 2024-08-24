На популярном русскоязычном ресурсе «Хабр» обсудили историю разработчика из компании Amazon, находящегося на позиции «Technical Product Manager» уже около полутора лет и зарабатывающего примерно 370 тысяч американских долларов в год. Ранее программист работал в корпорации Google, а после сокращения поставил себе цель: зарабатывать много денег, при этом практически ничего не делая. В Amazon ему удалось этого добиться — он работает в среднем около 8 часов в неделю, при этом в основном участвуя в различных обсуждениях и встречах, включая онлайновые.

Если верить словам героя, за все время работы он закрыл 7 тикетов, а также создал автоматизированную панель управления при помощи нейросети ChatGPT. Проект занял около 3 дней, но руководству автор заявил, что работал над ним около 3 месяцев. Текущая ежедневная работа специалиста состоит в том, чтобы отказываться в рамках обсуждений от каких-либо интеграцией с его командой, а также от дополнительных обязанностей, убедительно это аргументируя.

Мнения русскоязычных IT-специалистов по поводу такой работы разделились. Одни выражали сотруднику поддержку, а также писали, что завидуют ему и хотели бы оказаться на его месте. Другие же в резкой форме раскритиковали разработчика, назвав его действия воровством у компании и обвинив в ухудшении репутации программистов как профессии. Что же касается самой Amazon – увольнять автора не собираются, в компании довольны его работой. Возможно, мнение руководства фирмы могло бы измениться, если бы они увидели рассказанную разработчиком историю о том, как он избегает работы, но она опубликована анонимно.