В дальнейшем столь резкого снижения цены на вторичном рынке не происходит

Журналисты издания Wired подсчитали, какую величину остаточной стоимости теряют популярные в США и Великобритании электромобили после первого года использования. Результаты оказались поразительными – снижение цен по шести распространенным моделям, включая Audi e-Tron GT и Polestar 2 составило около 50%. Значительно дешевеет за год даже Tesla Model 3 – снижение ее остаточной стоимости в среднем составляет около 45%.

По мнению авторов исследования, одной из главных причин описанной тенденции являются «ценовые войны» автопроизводителей, в рамках которых они снижали стоимость новых электрокаров. В подобных условиях ускоренными темпами дешевели и машины на вторичном рынке. По мнению журналистов, выгодной для потребителей стратегией в текущей рыночной ситуации является приобретение электрокаров на вторичном рынке после одного-полутора лет использования. Покупка же новых машин является сомнительным решением, если, конечно, та или иная новинка не обладает какими-либо принципиальными преимуществами над старыми. Примером такого преимущества может служить сверхскоростная зарядка, хотя для нее требуются еще и подходящие зарядные станции.