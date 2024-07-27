Для резюме мужчина использовал фотографию, созданную с помощью нейросетей

Как сообщают СМИ, американская компания KnowBe4 случайно наняла на работу северокорейского хакера, который тут же начал загружать на корпоративные сервера вредоносное ПО. Примечательно, что злоумышленник прошел все внутренние проверки и несколько собеседований — он использовал фальшивую личность, украденную у настоящего гражданина США и модифицированные при помощи нейросетей фотографии.

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Обнаружив, что на сервера загружается вредоносный софт, специалисты по информационной безопасности компании привлекли сторонних экспертов из Mandiant, а также ФБР. Сам новый сотрудник придерживался версии, что его Mac, присланный нанимателем, также был заражен вирусом, поэтому и рассылал вредоносное ПО. Дополнительные проверки показали, что эта информация не соответствует действительности. Как отметили в KnowBe4, предотвратить ущерб помогла тщательно выстроенная система информационной безопасности — новые сотрудники не имеют полного доступа к системам компании, а автоматизированный софт оповещает команду о всех их подозрительных действиях.