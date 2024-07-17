На данный момент было зафиксировано несколько случаев возгорания автомобилей Tesla.

Как сообщают американские СМИ, в штате Пенсильвания прямо на зарядной станции загорелся и почти полностью выгорел электрокар Tesla Model Y. Прибывшие на место и потушившие объект возгорания пожарные дежурили на месте еще несколько часов из-за риска повторного воспламенения. Как отмечают эксперты, тушение горящих автомобилей с литий-ионными аккумуляторными батареями сопряжено со значительно большими трудностями, чем тушение автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

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Всего за время существования электромобилей Tesla было зафиксировано несколько случаев их возгорания, но в компании утверждают, что ее транспортные средства безопасны – в среднем они горят в 9 раз реже, чем машины с ДВС. Причину упомянутого выше пожара еще только предстоит выяснить. Тем временем общественные активисты и интернет-комментаторы указывают на необходимость создания и распространения среди водителей общедоступных инструкций по тушению электромобилей, поскольку для этого подходят далеко не все типы огнетушащих веществ. Альтернативное решение проблемы – переход с литий-ионных аккумуляторных батарей на натрий-ионные, но последние пока обладают худшими характеристиками.