Места хватит для любых игр, но за это придется заплатить около 850 долларов.

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, компания Western Digital без дополнительных анонсов добавила в свою игровую линейку твердотельных накопителей WD_Black SN 850X модификацию объемом 8 терабайт — приобрести ее можно за 850 долларов в версии без дополнительных радиаторов и за 900 долларов – в версии с радиатором.

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Модели серии WD_Black SN 850X поддерживают четвертую версию интерфейса PCI-Express и могут похвастаться высокими скоростными показателями — для 8-терабайтной версии производитель заявляет линейные скорости чтения и записи до 7200 МБ/с и 6600 МБ/с соответственно, а также производительность случайных операций на уровне 1.2 миллиона IOPS. Таким образом, по паспортным характеристикам решение превосходит популярный накопитель от одного из ключевых на рынке конкурентов – Samsung 980 Pro, но уступает Samsung 990 Pro. Впрочем, упомянутые SSD южнокорейской корпорации не выпускаются в модификации на 8 терабайт.

Информации о том, какой в накопителе используется контроллер, пока нет – известно лишь, что это фирменное решение самой компании WD, а не стороннего производителя. Присутствует DRAM DDR4 буфер объемом 8 гигабайт. По чипам сведений больше — SSD использует 112-слойную 3D BiCS5 TLC память собственного производства Western Digital. Заявленный ресурс перезаписи составляет 4800 TBW, а гарантийный срок – 5 лет, как и для остальных накопителей линейки.