Модель можно будет приобрести примерно за 300 американских долларов

Китайский бренд Cubot представил защищенный смартфон со звучным названием KingKong X —он защищен от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP68 – устройство можно погружать в воду на 1.5 м на 30 минут. Аппарат базируется на SoC среднего уровня MediaTek Dimensity 7050 — для требовательных мобильных игр этот чип не слишком подходит, но обеспечивает более, чем достаточную производительность для повседневных задач. Смартфон оснащается 16 гигабайтами ОЗУ LPDDR5 и 256 ГБ ПЗУ UFS 3.1. На борту имеется слот для карты памяти, также заявлена поддержка 5G и Wi-Fi 6, хотя в России пока в любом случае нет сетей связи пятого поколения – их запуск в мегаполисах планируется лишь через несколько лет.

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Основной дисплей KingKong X – 6.58-дюймовый (IPS, 1080x2408 точек, 120 Гц). Сзади имеется дополнительный мини-экран, на который можно вывести информацию о дате и времени, заряде батареи и уведомлениях. Блок камер состоит из основного датчика на 100 Мп, макромодуля на 5 Мп и камеры ночного видения на 24 Мп. Селфи камера — 32-мегапиксельная. Емкость аккумуляторной батареи составляет 10200 мА*ч, максимальная мощность зарядки — 33 Вт. Смартфон функционирует под управлением свежей операционной системы Android 14. Официальный релиз новинки ожидается в конце июля, а приобрести устройство можно будет примерно за 300 долларов США.