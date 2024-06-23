Также, подобные инструменты автоматизации позволяют атаковать больше людей одновременно.

Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, мошенники все чаще интегрируют в свои преступные схемы такие инструменты, как ИИ и нейросети. Так, продвинутые чат-боты позволяют массово генерировать уникальные и правдоподобно выглядящие тексты для фишинговых писем, что затрудняет их обнаружение автоматическими антиспам-фильтрами. И это лишь вершина айсберга: ИИ активно применяется и для социальной инженерии. Например, преступники используют специализированное ПО для создания видео- и аудиодипфейков, выдавая себя за сотрудников и руководителей компаний.

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По информации журналистов, крупные технологические корпорации и банки разрабатывают собственное ПО для противодействия ИИ-мошенничеству – например, подобный проект имеется у JPMorgan Chase. Тем не менее, злоумышленники, как более заинтересованная сторона, пока оказываются на шаг впереди — от их действий страдают все больше людей, поскольку нейросети позволяют еще и автоматизировать часть процессов, одновременно атакуя больше жертв. Согласно проведенному в США опросу, 70% респондентов считают, что преступники используют ИИ более эффективно, чем финансовые учреждения.