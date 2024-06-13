Одна из главных проблем электрокаров практически решена, и зарядка не будет занимать десятки минут

Как сообщает ресурс CarNewsChina, компании BYD и CATL планируют к концу 2024 года выпустить литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи с поддержкой скорости зарядки 6C. Простыми словами, такие аккумуляторы можно полностью зарядить 6 раз за час. Если же заряжать не с 0-5% до 100%, а, например, с 20% до 80%, скорость пополнения запаса энергии будет еще более впечатляющей. Таким образом, новые электромобили BYD можно будет за 8-10 минут заряжать на 500-600 км пробега. Одним из ключевых недостатков электрокаров считается именно низкая скорость зарядки, но сейчас можно говорить о том, что эта проблема практически решена. Тем не менее, остается вторая проблема — значительное снижение запаса хода при минусовых температурах.

В настоящий момент многие электромобили оснащаются аккумуляторными батареями с поддержкой скорости зарядки 4C или 5C. Например, новый электрокар Zeekr 001 можно зарядить с 10 до 80% за 11-12 минут, добавив тем самым внушительные 472 км запаса хода. Тем не менее, зарядных станций подходящей мощности пока еще мало. Так, для скорости 4C необходима станция с мощностью 360-480 кВт, но большинство имеющихся поддерживают только 120 кВт. Обновление же инфраструктуры потребует значительных денежных вливаний.