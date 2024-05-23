12,5 миллиардов долларов — финансовая поддержка производства чипов в Южной Корее, остальная сумма — налоговые льготы.

Как сообщает Reuters, правительство Южной Кореи решило увеличить объем субсидирования IT-отрасли с 7.34 миллиардов американских долларов до внушительных 19 миллиардов. Из упомянутой суммы 12.5 миллиарда — непосредственно финансовая поддержка производства чипов, остальной же объем — налоговые льготы. Распределение денег поручено Банку развития Кореи, контроль над которым сохраняет государство.

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По мнению отраслевых экспертов, южнокорейские власти стремятся к повышению конкурентоспособности полупроводниковой отрасли страны за исключением выпуска чипов памяти и ЖК/OLED-панелей. В настоящий момент, согласно статистике за апрель 2024 года, за счет поставок полупроводниковой продукции обеспечивается порядка 18% экспортных доходов. При этом корейские компании, за исключением Samsung, отстают от топовых зарубежных производителей чипов – ожидается, что государственная поддержка позволит сократить это отставание. Впрочем, в ряде других стран, например, в США, действуют собственные меры поддержки полупроводниковой отрасли, также включающие в себя всевозможные льготы и субсидии.