Подойдет модель и для работы с текстом

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, компания BenQ презентовала новый монитор под названием RD240Q – он предназначен специально для программистов и разработчиков ПО, а также хорошо подходит для работы с текстом. Монитор оснащен 24.1-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10 и обладает разрешением 2560x1600 пикселей. Также BenQ сообщает об использовании специального антибликового покрытия и цветовом охвате, составляющем 95% от пространства DCI-P3.

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Устройство будет выпускаться в двух вариантах – с обычной или с продвинутой эргономичной подставкой. Во втором случае пользователь сможет регулировать не только угол наклона экрана, но и его высоту, а также вращать дисплей и использовать портретную ориентацию. Также девайс оснащен KVM-переключателем и поддерживает специальный режим работы, в котором обеспечивается повышенная четкость текста. Монитор BenQ RD240Q уже предлагается в Индии по цене 31 990 рупий – это около 385 долларов США. В ближайшем будущем модель станет доступна на Amazon, в интернет-магазине BenQ и в розничных торговых сетях. Также компания уже принимает предварительные заказы.